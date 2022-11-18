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المنتخبات المرشحة لنيل اللقب والحصان الأسود في البطولة

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أيام قليلة تفصلنا عن أهم بطولة كروية على مستوى الكرة الارضية، وهي كأس العالم، وما إن سحبت قرعة المنتخبات المتنافسة حتى خرجت التحليلات والتوقعات لمن سيتأهل ومن سيودع البطولة، ومن سيحرز اللقب ومن سيكون وصيفه، وربما يكون الرباعي المكون من حامل اللقب فرنسا وجارتها المانيا، إلى جانب البرازيل والارجنتين هم الاكثر ترشيحا لنيل اللقب.

العالم VAR

ونلقي نظرة في البرنامج على فرق المجموعة الأولى التي تضم هولندا و قطر صاحبة الضيافة و السنغال و الاكوادور، أربع منتخبات من أربع قارات و طريقة لعب مختلفة، البعض يعطي البطاقة الاولى لهولندا بسبب خبرة لاعبيها وقوتهم وذلك الى جانب السنغال وبصورة اقل قطر.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول المجموعة الثانية، فهناك فريقان متشابهان في طريقة اللعب نوعا ما،هما إنجلترا و ويلز،اضافة إلى ايران والولايات المتحدة، ايران لعبت من قبل مع أمريكا و لن تلتقي انجلترا و ويلز من قبل،من ترشيح للتأهل؟ وأماالمجموعة الثالثة، نظريا و حسب الأسماء الموجودة و خبرتهم ستشهد تأهل الارجنتين و بولندا، هل ستعطي الأولوية لهذين الفريقين،أم ترى المكسيك وبصورة اقل منتخب السعودية باستطاعتهما التأهل الى جانب ابناء التانغو؟

كما سلط البرنامج الضوء على المجموعة الرابعة التي تضم حاملة اللقب فرنسا إلى جانب الدنمارك وربما يحصدا التاهل، ولكن هنام المنتخب التونسي مع لاعبيه البارزين في الأندية الأوروبية و ايضا استراليا المتأهلة عن القارة الاسيوية؟ وربما المجموعة الخامسة التي لا يختلف اثنان على اعطاء بطاقتي التأهل الى ألمانيا و اسبانيا رغم وجود اليابان و كوستاريكا؟

ويناقش البرنامج ما يتعلق بالمجموعة الخامسة فهناك منافسة شديدة للمنتخب المغربي و نظيره الكندي الذي تأهل لأول مرة على بطاقتي التأهل في ظل وجود بلجيكا وكرواتيا وصيفة الدورة السابقة ؟ وفي المجموعة السابعة هل سنشهد حسم البرازيل بطاقة التأهل وستكون المنافسة على الثانية بين سويسرا وصربيا مع وجود الكاميرون معهم؟

كما تطرق البرنامج الىالمجموعة الثامنة و الأخيرة تضم أربع منتخبات من أربع قارات ايضا ،هل ستشهد تأهل البرتغال والاورغواي ،أم ربما تكون هناك مفاجآت؟ومن سيكون الحصان الأسود في هذه الدورة، المنتخب البلجيكي والصربي أو حتى الايراني ليذهبوا بعيدا فيها.

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

-المدرب و المحلل الكروي و لاعب نادي استقلال سابقا
-الكابتن شاهين صمديان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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المنتخبات المرشحة لنيل اللقب والحصان الأسود في البطولة

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