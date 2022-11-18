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إبن سلمان يلتقي ماكرون على هامش منتدى 'أبيك'

إبن سلمان يلتقي ماكرون على هامش منتدى 'أبيك'
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، في بانكوك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

العالم-السعودية

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فيديو للقاء الذي جمع بن سلمان وماكرون، مشيرة إلى أن ولي العهد التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، والحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، ولي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة، كل على حدة.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وكل من الدول الخمس، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون وفرص تطويره، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان ولي العهد السعودي وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، مساء الخميس.

وتتزامن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند، مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي APEC، والمقرر عقدها في العاصمة التايلاندية اليوم وغدا.

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