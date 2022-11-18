'تشاووش أوغلو': ضغوط أمريكية وأوروبية على منظمة الدول الناطقة بالتركية

العالم- تركيا

وأضاف الوزير التركي: "لقد رأينا أن الولايات المتحدة، كذلك الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، يمارسان الضغط على أعضاء منظمة الدول التركية ويطلقان التهديدات تجاه هذه البلدان وتتعرض هذه البلدان لضغط في غاية الشدة، تم تسليم هذه البلدان مذكرات ورسائل بهذا الخصوص و لكن يجب ألا ننسى: هناك عالم تركي لا ينحني رأسه لأي تهديدات، سواء كانت من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".

وشدد تشاووش أوغلو، على أن "وحدة العالم التركي مهمة للاستقرار في المنطقة وفي العالم، لنضع لغة التهديد جانبا، ولنتعاون، ونتخذ إجراءات لصالح جميع الأطراف، هذه مجرد بداية، وسوف تتبع ذلك الخطوات الضرورية".

وقرر مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، الذي تأسس في عام 2009، تغيير اسمه إلى منظمة الدول التركية في نوفمبر 2021 في قمة اسطنبول.

وتضم المنظمة أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وتركمانستان وهنغاريا تشارك بصفة مراقب.