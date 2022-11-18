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اعتقال 11 ضالعا بهجوم ايذه الارهابي حتى الآن

اعتقال 11 ضالعا بهجوم ايذه الارهابي حتى الآن
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلن محافظ خوزستان "صادق خليليان" اعتقال 11 شخصا من الضالعين في الهجوم الارهابي الدامي الذي وقع في مدينة ايذه قبل يومين والذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين ورجال الأمن.

العالم- ايران

وقال خليليان في تصريح للتلفزيون الايراني ظهر الجمعة ان 11 شخصا من الضالعين في هذا الهجوم الارهابي قد تم اعتقالهم ، مضيفا بان احد هؤلاء تم اعتقاله لدى محاولة هروبه من الحدود الشمالية الغربية للبلاد وكان يريد التوجه الى الدول الاوروبية.

واضاف محافظ خوزستان ان البعض استغل تجمعات بعض الشباب ومطالبهم واندسوا بينهم وبادروا الى اطلاق النار ما ادى الى استشهاد بعض مواطنينا .

واكد محافظ خوزستان : ان جميع الشبكات التي دعمت هذا الهجوم الارهابي سيتم التعرف عليها واعتقال افرادها ومعاقبتهم.

يذكر انه مساء الاربعاء قامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه، الامر الذي اسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

واليوم الجمعة جرت مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء الحادث الارهابي الذي وقع مساء الاربعاء في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، بمشاركة مختلف شرائح المواطنين.

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