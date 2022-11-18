الجهات المختصة تعثر على عدد كبير من العبوات الناسفة والمفخخات

العالم - سوريا

مصدر في الجهات المختصة أكد لـ سانا أنه “خلال متابعة عمليات تمشيط حي طريق السد جنوب مدينة درعا عثرت الجهات المختصة على كميات كبيرة من العبوات الناسفة متعددة الأشكال والأوزان في منزل متزعم تنظيم (داعش) الإرهابي في درعا مؤيد حرفوش الملقب بأبو طعجة”.

وبين المصدر أنه من بين المضبوطات “عبوات مخصصة لتفخيخ الدراجات النارية، وبعضها صنع من أسطوانات الأوكسجين، وأخرى عبارة عن ألغام موصولة ببعضها للقيام بالتفجيرات التتابعية وجميعها ذات قدرة تدميرية عالية”.

ولفت المصدر إلى أن “الجهات المختصة وعناصر الهندسة تتابع مهامها في تمشيط كامل المنطقة والتعامل مع كل أشكال التفخيخ التي خلفها تنظيم (داعش) الإرهابي في حي طريق السد”.

وأعلن مصدر أمني في الـ 15 من الشهر الجاري السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا، بعد القضاء على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي التي كانت تتحصن فيه.