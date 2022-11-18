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قائم مقام مدينة صحنة الإيرانية: اعتقال المتورطين في اغتيال مسؤول استخبارات حرس الثورة الإسلامية نادر بيرامي أثناء تصديه للمشاغبين بالمدينة

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

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