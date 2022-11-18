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المدعي العام الإيراني: الإجراءات غیر الإنسانیة للأعداء لن تمر دون رد

المدعي العام الإيراني: الإجراءات غیر الإنسانیة للأعداء لن تمر دون رد
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشار المدعي العام الإيراني حجة الإسلام "محمد جعفر منتظري"، إلی استشهاد إثنین من المدافعين عن الامن في مدینة مشهد المقدسة خلال اعمال الشغب ، وقال إن ارتکاب مثل هذه الأعمال المعادية للإنسانية لن تمر دون رد، والجهاز القضائي سيفي بواجبه في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

العالم- ايران

وخلال زيارته للمكان احتجاز عدد من مثیري الشغب في مشهد المقدسة قال حجة الاسلام منتظري: دخل العدو الى الساحة بكل قوته ولكننا علی علم بحيله ولا نخاف من تهديداته.

ولفت ، إلی استشهاد إثنین من المدافعين عن الامن في مشهد (شمال شرقي البلاد) خلال اعمال الشغب، وقال إن ارتکاب مثل هذه الأعمال المعادية للإنسانية لن تمر دون رد، والجهاز القضائي سيفي بواجبه في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشار إلى محاولات الاعداء الحثيثة لتدمير إيران الإسلامية وأضاف: إننا نشهد الیوم شن حرب هجينة واسعة النطاق ضد الشعب الإيراني من قبل الأعداء لكنهم لطالما فشلوا أمام مثابرة وصمود هذا الشعب العظيم وسيصابون بخيبة أمل هذه المرة أيضًا.

وقال إن العدو خطط لتأجیج أعمال الشغب منذ زمن بعيد، لكن الشعب الإيراني الذي یتحلی بالبصیرة جعل العدو عاجزًا وغاضبًا.

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