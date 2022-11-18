بريطانيا تواجه أكبر تدن في مستويات المعيشة منذ 66 عاما

العالم- أوروبا

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن" الدخل المتاح للعائلات سيقل بنسبة 7% حين يتم تعديله لمواكبة ارتفاع الأسعار في السنوات القادمة، حسبما اتضح من نشرة الحكومة للدخل المتوقع".

وأشارت إلى أن" مستوى المعيشة لن يتعافى ليعود للمستوى الذي كان عليه العام الماضي قبل عامي 2027 - 2028."

وكان جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني، قد أعلن في وقت سابق عن "ميزانية تقشف، تشمل زيادة الضرائب على الأفراد والشركات وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، وذلك بعد دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود".

كما كشف هنت عن "زيادة الضريبة الاستثنائية التي تفرضها الحكومة على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، وستمددها حتى عام 2028، هذا إلى جانب الإعلان عن فرض ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 بالمئة على شركات الكهرباء، اعتبارا من الأول من يناير 2023."

يذكر أن بريطانيا تمر حاليا بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والتضخم إلى مستويات قياسية.