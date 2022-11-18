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إبن سلمان يلغي زيارته إلى اليابان

إبن سلمان يلغي زيارته إلى اليابان
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى اليابان والتي كانت مقررة نهاية الأسبوع، ألغيت من دون ذكر الأسباب.

العالم-السعودية

وكان من المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال رحلة بين السبت والاثنين، بحسب ما أفادت قناة TBS التلفزيونية.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه لم يتم الكشف عن سبب إلغاء الزيارة، التي كانت تعد الأولى للأمير محمد بن سلمان لليابان منذ نحو ثلاث سنوات.

وكانت منظمة التجارة الخارجية اليابانية قد قالت إن وزارة الاستثمار السعودية طلبت منها إلغاء منتدى أعمال رؤية 2030 المقرر عقده في 21 نوفمبر، بعد أن ألغى الوفد السعودي زيارته.

وذكر مسؤول في المنظمة التي كانت مسؤولة عن تنظيم الحدث، أن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح كان ضمن الوفد الذي كان من المقرر أن يشارك في المنتدى، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتعد اليابان أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما ما يقرب من 34 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها "بلومبيرغ"، علما أن المملكة هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان، حيث تبيعها حوالي مليون برميل يوميا.

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