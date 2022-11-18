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محافظ خوزستان: أمسكنا بخيوط جيدة عن المتورطين في حادث ايذه الارهابي

محافظ خوزستان: أمسكنا بخيوط جيدة عن المتورطين في حادث ايذه الارهابي
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ خوزستان، انه تم اعتقال عدد من المتورطين في حادث ايذه الارهابي الذي ادى الى استشهاد عدد من المواطنين، مضيفا اننا امسكنا بخيوط جيدة عن المتورطين بالحادث الارهابي.

العالم- ايران

وفي تصريح صحفي، قال صادق خليليان: لقد استشهد 7 من مواطنينا في ايذه على يد الاشرار، وليعلم الشعب الايراني الشريف انه سيتم التصدي بحزم مع الضالعين بهذا الحادث.

وبيّن انه تم التوصل الى خيوط جيدة عن الضالعين بهذه الجريمة، مضيفا: تم اعتقال عدد من المنفذين الذين شاركوا في قتل شهداء الحادث الارهابي في ايذه، وذلك خلال محاولتهم الهروب، والآن يخضعون للتحقيق.

وأشار خليليان الى الكشف عن هوية جميع العناصر الضالعين في هذا الاعتداء الارهابي الاعمى، وقال: سيتم كشف جميع الشبكات التي خططت لهذا الحادث الارهابي، واعتقالهم وانزال العقاب بحقهم.

وأردف: سيتم الكشف كذلك عن العناصر الضالعة وراء هذا الحادث المرير، من خلال بث السموم الإعلامية من خارج البلاد، وسيتم إعلام الشعب الايراني الشريف بالمزيد من المعلومات في وقتها.

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