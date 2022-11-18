الصحاف يوضح أهداف منتدى الحضارات العريقة في بغداد

العالم - العراق

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "أهداف المؤتمر تتضمن أولاً توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء، التي تمتلك إرثًا تاريخيا وحضاريا مُشرفا، وثانياً استثمار فرص تبادل الخبرات للتنميّة الثقافيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة بين الدول، وتدريب الكوادر الوطنيَّة ثالثاً".



وأضاف، أن "الهدف الرابع يتمثل بأن المنتدى سيكون فرصة للمُطالبة باسترداد الآثار المُهَرَّبة والمنقولة لغير دولها الوطنيَّة، وتعريف العالم بالحضارات العريقة وبشتّى الوسائل والبرامج كهدف خامس، وسادساً التركيز على مصادر القوّة الناعمة مُمثلةً بالحضارات والعناصر التاريخيَّة لأنها أداة لبناء السلام".