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المجموعة اللبنانية للإعلام تستنكر القرار الأميركي الجائر بفرض عقوبات على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني

المجموعة اللبنانية للإعلام تستنكر القرار الأميركي الجائر بفرض عقوبات على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

إستنكرت المجموعة اللبنانية للإعلام –قناة المنار وإذاعة النور القرار الأميركي الجائر بفرض عقوبات على رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني السيد بيمان جبلي إلى جانب العديد من الزملاء الإعلاميين الإيرانيين.

العالم - لبنان

وفي بيان لها، اعتبرت المجموعة اللبنانية للإعلام أن هذا القرار يشكل انتهاكاً سافراً من قبل الإدارة الأميركية لمبادئ وشرعة حقوق الإنسان إضافة إلى تدخلها في قضايا ذات شأن سيادي داخلي كما أنه يُعتبر استهدافاً لحرية الكلمة المسؤولة.

وأعلنت المجموعة اللبنانية للإعلام تضامنها ووقوفها إلى جانب السادة الزملاء ممن طالتهم هذه العقوبات الجائرة، معتبرة أن هذه القرارات لن تزيد من فرضت عليهم إلا عزماً وإصراراً على مواصلة مسيرتهم الإعلامية إلى جانب الكثير من الأحرار الذين يرفضون سياسة الهيمنة الأميركية على الشعوب ومقدراتها.

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