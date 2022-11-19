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اوليانوف: جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

اوليانوف: جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين الوكالة الدولية الذرية وإيران قبل نهاية نوفمبر.

العالم - أوروبا

وقال أوليانوف في تصريح له الجمعة: "قبل نهاية الشهر مباشرة، ينبغي إجراء جولة أخرى من المشاورات بين اختصاصيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الإيراني. ومن المفترض أن يجتمعوا في طهران".

وأعرب عن أمله في أن تبقى هذه الخطط سارية.

وفي وقت سابق ، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي ستيفن كليمنت ، أثناء دعمه للقرار المناهض لإيران في اجتماع مجلس الحكام ، عن قلقه من عدم إحراز أي تقدم في توضيح اجراءات إيران وحل قضايا الضمانات المتبقية.

وتوقفت مفاوضات رفع الحظر في فيينا منذ بضعة أشهر بسبب عدم استعداد اميركا للتخلي عن انتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي واستئناف تنفيذه.

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اوليانوف: جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

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