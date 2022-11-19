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إصابة واشتباكات باقتحام قوات الاحتلال نابلس

إصابة واشتباكات باقتحام قوات الاحتلال نابلس
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أصيب شاب، فجر السبت، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في البلدة القديمة من نابلس شمال الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة، قبل وصول تعزيزات من قوات عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت عدة منازل.

وذكرت المصادر أن اشتباكات شديدة اندلعت خلال عملية الاقتحام، بين قوات الاحتلال ومجموعات المقاومة المختلفة التي تنشط في البلدة القديمة ومحيطها، وسمع انفجارات ناجمة عن إلقاء عبوات ناسفة تجاه تلك القوات.

وأعلنت كتيبة بلاطة عن تصديها لقوات الاحتلال بالاشتراك مع مجموعة "عرين الأسود".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب أصيب في قدمه برصاص الاحتلال، ونقل إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وقالت المصادر: إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين أحدهما محمود حسنين من حارة حوش العطعوط، وأفرجت عنه لاحقًا، واعتقلت الآخر وهو المهندس عبد الفتاح الدلال من سكان أطرف حي الياسمينة، ومن ثم أفرجت عنه لاحقًا.

وتشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام يومية يتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات للمواطنين وتنكيل بهم.

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إصابة واشتباكات باقتحام قوات الاحتلال نابلس

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