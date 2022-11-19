تحميل صنعاء للرياض مسؤولية جرائمها وحصانة بن سلمان

العالم – مع الحدث

هل تلبى دعوة منظمة إنسان للحقوق والحريات لتشكيل لجنة خاصة لتحقيق العدالة والمحاسبة؟ ما تفسير منح المحكمة الأمريكية بن سلمان الحصانة القضائية باعتباره رئيسا للوزراء؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى تحذير حكومة الانقاذ الوطني في اليمن، الرياض بشأن جرائمها ضد الشعب اليمني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

عبد الحافظ معجب – إعلامي يمني

طلعت الشرجبي – المتحدث باسم المجلس الاعلى للشؤون الإنسانية

اكثم سليمان – إعلامي وكاتب سياسي