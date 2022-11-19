السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نظام البحرين يحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة اهانة كيان محتل!

نظام البحرين يحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة اهانة كيان محتل!
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

في خطوة غير مسبوقة، بدأت السلطات البحرينية محاكمةَ الناشط الحقوقي المعتقل “عبدالهادي الخواجة” بتهمة "إهانة كيان الاحتلال الإسرائيلي"، حيث عقدت المحكمة داخل سجن جو المركزي.

العالم - البحرين

وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة، في تدوينات عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنّ والدها يواجه أربع قضايا جديدة، من بينها إهانة الكيان الصهيونيّ المحتل، ورفضه للتطبيع، والتحريض على تغيير النّظام من داخل السّجن.

وأضافت أنّه تمّ تأجيل جلسة محاكمته، إلى تاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لحاجة والدها إلى توكيل رسمي، ولم يحضر إلى المحكمة، رغم إبلاغ عائلته بأنه يرغب بنفسه في حضور المحاكمة.

وأشارت إلى أنّ والدها قضى ما يقارب 12 عامًا في سجون البحرين، تعرّض فيها للتعذيب والمضايقة وسوء المعاملة، بسبب ممارسته حقّه في حريّة التعبير، ودفاعه عن حقوق الإنسان، ومحكوم عليه بالسّجن مدى الحياة.

روابط ذات صلة

التجنيس السياسي وأهداف النظام البحريني

رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل

قراءة معارِضة في انتخابات البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد عسكري ايراني: ليعلم النظام السعودي بان هنالك حدودا لضبط النفس

عبد اللهيان : سنرد بالمثل إذا أصدرت الوكالة الذرية أي قرار ضدنا

قائد الثورة: الغرب لا يتحمل تقدم و تطور الجمهورية الاسلامية الايرانية

رئيسي: العدو يشعر بالضرر من تقدم إيران

التوصل لتفاهم بین الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإنهاء الانقلاب

نظام البحرين يحاكم المعتقل عبدالهادي الخواجة بتهمة اهانة كيان محتل!