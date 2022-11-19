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قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه بجمع من اهالي اصفهان: الغرب لايتحمل ان يرى ايران متطورة

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

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