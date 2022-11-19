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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قائد الثورة الاسلامية : الامريكيون ارتكبوا انواع الجرائم في افغانستان على مدى 20 عاما وبعدها خرجوا بشكل فاضح
قائد الثورة الاسلامية : الغرب قام بنهب العالم بمنطق الديمقراطية الليبرالية لاكثر من قرنين
قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه بجمع من اهالي اصفهان: الغرب لايتحمل ان يرى ايران متطورة
قائم مقام مدينة صحنة الإيرانية: اعتقال المتورطين في اغتيال مسؤول استخبارات حرس الثورة الإسلامية نادر بيرامي أثناء تصديه للمشاغبين بالمدينة
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأكرانية أعدمت 10 من أسرى الحرب بإطلاق النار عليهم مباشرة في الرأس
رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن "طائرة بدون طيار" حاصرت صباح اليوم سفينة في بحر عمان وجميع افراد طاقمها بأمان
قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه بجمع من اهالي اصفهان: الغرب لايتحمل ان يرى ايران متطورة
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش
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