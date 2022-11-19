مراسل العالم يكشف تفاصيل عدوان صهيوني على ريف حماة

العالم-سوريا

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، نقلا عن المصادر، ان صواريخ الدفاع الجوي السورية شوهدت بالعين المجردة وهي تعترض صواريخ العدوان.

وكشفت وزارة الكهرباء السورية عن تضرر الشبكة الكهربائية في ريف جبلة نتيجة العدوان ما أدى لخروج خط توتر متوسط الزهراء عن الخدمة والذي يغذي مناطق الزوبة، سربيون، بيت العلوني، برقا وقسم من دوير بعبدة، وتقوم الورشات الفنية بإصلاح الخط لإعادته إلى الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري: “حوالي الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأدى العدوان إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة آخر بجروح ووقوع خسائر مادية”.

العدوان على المنطقة الوسطى في سوريا، يأتي بعد أيام من عدوان سابق استهدف مطار الشعيرات في ريف حمص الجنوبي الشرقي، استشهد في إثره عسكريَين سوريين، وأُصيب 3، إضافةً إلى وقوع خسائر مادية، وهو العدوان الثلاثون الذي ينفذه الكيان الإسرائيلي منذ بداية عام 2022.

وسبق تصعيد الكيان الإسرائيلي زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إريك كوريلا، وقائد ما يسمى قائد الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة “اللواء أوري غوردين”، الى الجولان السوري المحتل، وأكّد في حينه “اللواء غوردين” للجنرال كوريلا: أن “العمليات الإسرائيلية في سوريا ستستمر” بحسبه تعبيره، وزار كوريلا قاعدة "نيفاطيم" في النقب، التي تشكل قاعدة للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، بمرافقة قائد سلاح الجو في الكيان الاسرائيلي، تومير بار، الذي تحدث عن هجمات جوية وعن عمليات جوية إسرائيلية – أميركية مشتركة يجري التخطيط لها في مناطق مختلفة.