السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

أعمال الشغب في إيران.. نهاية وشيكة

أعمال الشغب في إيران.. نهاية وشيكة
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الليلة تأكيد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي فشل من يقف وراء أعمال الشغب الأخيرة في جر الناس الى الشارع، مؤكدا أن هذه الأعمال ستنتهي دون شك، وقال إن الشعب الإيراني سيواصل التقدم بمزيد من العزم والإصرار.

العالم - بانوراما

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

الوكالة الدولية الذرية تسيّس مهمتها خدمة لاجندات الضغط الامريكية..ديمقراطية حقوق الانسان الامريكية تحصّن بن سلمان من دماء خاشقجي

ايران واستهداف الجماعات الإرهابية في شمال العراق..الحدث والأسباب

إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس

البحرين ونفق الانتخابات والأزمة تراوح مكانها.. عودة نتنياهو وتوقعات بتشكيل حكومة أكثر يمينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ الخزعلي يعزي بأستشهاد مجاهدي الحشد بمحافظة ديالى

"حماس" تستنكر قرار أذربيجان افتتاح سفارة لها في "تل أبيب"

مسؤول في حزب الله : أميركا تتآمر على لبنان

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. أعمال الشغب في إيران.. نهاية وشيكة

750 طفلًا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام 2022 + فيديو

بالفيديو والصور .. الأعلام الفلسطينية ترفرف بالدوحة قبل انطلاق مونديال قطر2022