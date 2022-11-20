بداية أفول حقبة أمريكا؟

العالم – قلم رصاص

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص"، أشار عيد الى أن أمريكا فشلت أيضا في حل الكثير من المشاكل التي تدخلت فيها في الدول من أجل حلها وإذ بها تؤجج هذه المشاكل أكثر وأكثر.

ولفت عيد الى أن هنالك تقارير من حتى من صامويل فيليبس هنتنجتون السياسي الأميركي انه بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان قال أن امريكا لن تستطيع ان تعود للاطلاع في دورها في العالم ما لم تعود الى المسألة الداخلية لإعادة بناء وضعها الداخلي حتى تستطيع ان تتقدم وتعود الى دورها القيادي في العالم وبالتالي فان امريكا فعلا متراجعة والعالم يلمس هذا التراجع الامريكي ونحن نرى أن حلفاء أمريكا بدؤا ينفكون عنها نتيجة هذا التراجع.

ويرصد برنامج قلم رصاص " ما كتبه جي جون آيكنبيري الباحث الامريكي والاستاذ في السياسة والشؤون الدولية في مجلة فورين افيرز تحت عنوان :" لماذا تستمر القوة الأمريكية النظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس في حالة تراجع"، قائلا:"لأكثر من قرن ، عاش الناس في جميع أنحاء العالم حقبة أمريكية: فترة هيمنت عليها القوة والثروة والمؤسسات والأفكار والتحالفات والشراكات الأمريكية. لكن الكثيرين يعتقدون الآن أن هذه الحقبة الطويلة تقترب من نهايتها. ويصرون على أن العالم الذي تقوده الولايات المتحدة يفسح المجال لشيء جديد - نظام ما بعد أمريكا وما بعد الغرب وما بعد الليبرالي الذي يتميز بمنافسة القوى العظمى والصعود الاقتصادي والجيوسياسي للصين.

وأضاف الكاتب :"تفقد الولايات المتحدة ببطء موقعها القيادي في التوزيع العالمي للقوة. الشرق الآن ينافس الغرب في القوة الاقتصادية والثقل الجيوسياسي، والبلدان في الجنوب العالمي تنمو بسرعة وتضطلع بدور أكبر على المسرح الدولي. بينما يتألق الآخرون ، فقدت الولايات المتحدة بريقها. الأمريكيون المنقسمون والمحاصرون ، الحزينون يشكون في أن أفضل أيام البلاد قد ولت، من السهل تقديم سرد لتراجع الولايات المتحدة. لكن ما يبقي الولايات المتحدة واقفة على قدميها ، على الرغم من معاناتها ، هو دوافعها التقدمية".

واعتبر الكاتب:"لا توجد قوة عظمى أخرى في وضع أفضل لبناء الشراكات الضرورية وقيادة الطريق في معالجة المشاكل الرئيسية للقرن الحادي والعشرين. قد تكون قوى أخرى في طور الانتعاش ، لكن العالم لا يستطيع تحمل نهاية الحقبة الأمريكية".

كما بحث برنامج قلم رصاص ما نشره لوك كوفي الباحث الامريكي في السياسة الخارجية الأمريكية في معهد هيدسون الأمريكي تحت عنوان:" ثلاث اولويات للسياسة الخارجية للكونغرس الأمريكي الجديد"، قائلا: مع اجتماع الكونجرس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل ، هناك ثلاث قضايا ملحة تتعلق بالسياسة الخارجية ينبغي أن يركز عليها.

الاولى أن الدعم لأوكرانيا حظي بدعم الحزبين في الكونجرس الأمريكي، هناك أقلية صغيرة ، وإن كانت بصوت عالٍ وتتزايد ببطء ، تنتقد إرسال المزيد من المساعدات الأمريكية.

ثانيًا ، يحتاج الكونجرس الجديد إلى إرسال رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أنه لن يختم أي اتفاق مع إيران. خلال الحملة الرئاسية لعام 2020 ، كان لدى جو بايدن تعهد رئيسي واحد في السياسة الخارجية: إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تركه دونالد ترامب. يبدو أنه مصمم على القيام بذلك بأي ثمن.

ثالثا ومما زاد الطين بلة ، أنه تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن إدارة بايدن منحت نظام طالبان في كابول حوالي مليار دولار من المساعدات. حتى الآن لم تتم محاسبة أي شخص على ما كان أعظم فشل للسياسة الخارجية الأمريكية منذ جيل. على الكونجرس الجديد استخدام سلطاته التشريعية لمحاسبة البيت الأبيض والتحقيق في الظروف وعمليات صنع القرار التي تؤدي إلى عودة طالبان إلى السلطة.

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