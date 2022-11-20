فشل السياسة الخارجية الأمريكية

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص"ما كتبه جي جون آيكنبيري الباحث الامريكي والاستاذ في السياسة والشؤون الدولية في مجلة فورين افيرز تحت عنوان :" لماذا تستمر القوة الأمريكية النظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس في حالة تراجع"، قائلا:"لأكثر من قرن، عاش الناس في جميع أنحاء العالم حقبة أمريكية: فترة هيمنت عليها القوة والثروة والمؤسسات والأفكار والتحالفات والشراكات الأمريكية. لكن الكثيرين يعتقدون الآن أن هذه الحقبة الطويلة تقترب من نهايتها. ويصرون على أن العالم الذي تقوده الولايات المتحدة يفسح المجال لشيء جديد - نظام ما بعد أمريكا وما بعد الغرب وما بعد الليبرالي الذي يتميز بمنافسة القوى العظمى والصعود الاقتصادي والجيوسياسي للصين.

وحول قراءة ما قاله الكاتب في أن النظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس في حالة تراجع لكن الكثيرين يعتقدون الآن أن هذه الحقبة الطويلة تقترب من نهايتها أكد الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الدولية رياض عيد أن الولايات المتحدة الامريكية هي في حال تراجع كبير حيث ان كل الباحثين الامريكيين يؤكدون أن أمريكا متراجعة خاصة في الموضوع الاقتصادي كما أنها متراجعة في بنيتها العسكرية وفشلت في حل الكثير من المشاكل التي تدخلت فيها في الدول من أجل حلها وإذ بها تؤجج هذه المشاكل أكثر وأكثر.

كما بحث برنامج قلم رصاص ما نشره لوك كوفي الباحث الامريكي في السياسة الخارجية الأمريكية في معهد هيدسون الأمريكي تحت عنوان:" ثلاث اولويات للسياسة الخارجية للكونغرس الأمريكي الجديد"، قائلا: مع اجتماع الكونجرس الجديد في كانون الثاني (يناير) المقبل ، هناك ثلاث قضايا ملحة تتعلق بالسياسة الخارجية ينبغي أن يركز عليها.

الاولى أن الدعم لأوكرانيا حظي بدعم الحزبين في الكونجرس الأمريكي ، هناك أقلية صغيرة ، وإن كانت بصوت عالٍ وتتزايد ببطء ، تنتقد إرسال المزيد من المساعدات الأمريكية.

ثانيًا ، يحتاج الكونجرس الجديد إلى إرسال رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أنه لن يختم أي اتفاق مع إيران. خلال الحملة الرئاسية لعام 2020 ، كان لدى جو بايدن تعهد رئيسي واحد في السياسة الخارجية: إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تركه دونالد ترامب. يبدو أنه مصمم على القيام بذلك بأي ثمن.

ثالثا ومما زاد الطين بلة ، أنه تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن إدارة بايدن منحت نظام طالبان في كابول حوالي مليار دولار من المساعدات. حتى الآن لم تتم محاسبة أي شخص على ما كان أعظم فشل للسياسة الخارجية الأمريكية منذ جيل. على الكونجرس الجديد استخدام سلطاته التشريعية لمحاسبة البيت الأبيض والتحقيق في الظروف وعمليات صنع القرار التي تؤدي إلى عودة طالبان إلى السلطة.

ضيف هذه الحلقة :

-الكاتب والباحث السياسي في العلاقات الدولية رياض عيد

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