رئيس الأركان الصهيوني إلى واشنطن اليوم

العالم - الاحتلال

وتعتبر زيارة كوخافي الثانية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، والأخيرة قبل مغادرة منصبه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووفقًا لإعلام الاحتلال، فإن كوخافي سيناقش خلال زيارته لواشنطن "قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، وفي مقدمتها التهديد الإيراني، وقضايا تتعلق بتعزيز التعاون بين الجيوش".

وهذا اجتماع آخر يجري في سياق الاجتماعات والمحادثات الكثيرة التي جرت وتعززت في الفترة الأخيرة بين رئيس الأركان ومنتدى الأركان العامة وبين مسؤولون كبار في الجيش الأميركي.

وفي الأسبوع الماضي، زار قائد القيادة المركزية الجنرال مايكل كوريلا جيش الاحتلال للمرة الرابعة هذا العام. وزار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الكيان الصهيوني ثلاث مرات في العامين الماضيين، وكانت زيارته الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي للمشاركة في مؤتمر الابتكار العملياتي للجيش الإسرائيلي، حيث كانت له كلمة في المؤتمر.

وحسب ما نقل موقع القناة السابعة العربية أن "زيارة كوخافي إلى الولايات المتحدة ستستمر خمسة أيام، يجري خلالها لقاءات عمل مع سفير "تل أبيب" في أميركا مايك هرتسوغ مستشار الأمن القومي جاك ساليفان، رئيس الـ CIA وليام برنس، رئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الأميركي".

بالإضافة إلى ذلك، سيزور كوخافي مقر قيادة القيادة المركزية الأميركية في تامبا فلوريدا حيث سيجري تقديرًا استراتيجيًا مشتركًا للوضع مع قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، وغيره من كبار المسؤولين من القوات الجوية وقيادة العمليات وقيادة الاستراتيجية في الجيش الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن كوخافي يغادر منصبه في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل، ويخلفه فيه هارتسي هاليفي، رئيسًا للأركان لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لسنة واحدة.