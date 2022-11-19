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مصادر فلسطينية: مئات المستوطنين يقتحمون منطقة وسط الخليل ويعتدون على الأهالي بحماية قوات الاحتلال، احتفالًا بما يسمى عيد "السيدة سارة"

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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