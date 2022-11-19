بالفيديو.. الخليل مسرح لعربدة المستوطنين والمقاومين تتصدى

العالم - فلسطين

وهاجمت مجموعات مسعورة من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال، بعد ظهر اليوم، وسط مدينة الخليل، وقاموا برشق المحال التجارية والمواطنين بالحجارة، كما اعتدوا على محلات تجارية ومنازل في أحياء تل ارميدة، جابر، السلايمة، شارع الشهداء، وشارع الشلالة الأوسط بحماية كبيرة من جيش الاحتلال.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، قام المئات من المستوطنين بتنظيم مسيرة من شارع الشلالة الأوسط، باتجاه باب الزاوية.

ولدى وصولهم الى باب الزاوية هاجموا المحال التجارية والمواطنين بالحجارة، وحينما حاول مواطنون صد هجوم المستوطنين قام جنود الاحتلال باطلاق الرصاص باتجاه المواطنين.

وعلى الجانب الآخر، قام جيش الاحتلال باقتحام منزلين في حي جابر القريب من المسجد الإبراهيمي واعتقل مواطنين.