سفير فرنسا السابق لدى اليمن: لا وجود لإيران في اليمن!

العالم - اليمن

وأكد السفير، جيل غوتييه، في مقابلة مع قناة فرانس 24: "قال لي وزير داخلية اليمن أثناء حروب الدولة مع الحوثيين (انصار الله) نحن نستخدم اسم إيران ولكن لا يوجد أي دليل"!

وكشف السفير الفرنسي أن الحكومة اليمنية في عهد صالح اعترفت له خلال فترة عمله في اليمن أنها تتعمد إدعاء دعم إيران لحركة انصار الله لتبرير الحروب التي كانت تخوضها ضد محافظة صعدة.

ولم يحدد السفير الفرنسي اسم الوزير اليمني غير أنه تعاقب على وزارة الداخلية خلال فترة حروب صعدة بين عامي 2003 و2009 وزيران، هما رشاد العليمي وأعقبه مطهر رشاد المصري ، واستمر الأخير من 2007 إلى 2012.