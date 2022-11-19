قتلى وجرحى إثر احتدام المواجهات بين مرتزقة العدوان في أبين

العالم - الیمن

وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت بين عناصر القاعدة وميليشات الإنتقالي المدعوم اماراتيا وسط مدينة مودية، عقب هجوم لتنظيم القاعدة الإرهابي على مواقع الإنتقالي في أطراف المديرية

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من الطرفين خلال المواجهات وسط إستمرار التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق قتل وجرح 6 من جنود الانتقالي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في وادي العومري بمودية، وفي الوقت ذاته تتهم قبائل أبين، التحالف بمنح التنظيمات الإرهابية غطاء للبقاء في المحافظة لتغذية الصراع.

يذكر ان التصعيد المواجهات مع تنظيم "القاعدة" تتجدد بين وقت وآخر رغم إعلان عملية مايسمى سهام الشرق التي انطلقت قبل أشهر من قبل الانتقالي والتي كان قد زعم من خلالها القضاء على القاعدة في المحافظة.