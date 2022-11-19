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مسؤول في حزب الله : أميركا تتآمر على لبنان

مسؤول في حزب الله : أميركا تتآمر على لبنان
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

رأى مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر ما يفعله الأميركي من الضغط على البعض في الداخل اللبناني لعدم قبول الهبة الايرانية، هو بمثابة مؤامرة حقيقية على كل الشعب اللبناني.

العالم_لبنان

و قال خلال اللقاء الذي نظمته مديرية العمل البلدي في حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى لعدد من رؤساء بلديات قضاء مرجعيون، وذلك في قاعة اتحاد بلديات جبل عامل ببلدة الطيبة الجنوبية أنّ منع لبنان والشعب اللبناني من قبول هبة الفيول الإيراني في الوقت الذي يعتبر لبنان أحوج ما يكون إليها، هو عمل غير طبيعي ولا يمكن تفسيره بطريقة بريئة.

و شدّد على أنّه في ظل عدم وضوح الرؤية لمعالجة الأمور المعيشية والاقتصادية وغيرها من الأمور الحياتية كالكهرباء والمياه، مضيفًا علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نكمل بالزحم نفسه لإطلاق وتنفيذ المشاريع التي تخفف الأعباء عن كاهل أهلنا، وعلينا أن نحافظ على إدارات بلدياتنا التي تعتبر عاملًا أساسيًا في عملية إدارة العمل التنموي في البلدات والقرى علمًا أنها أثبتت خلال الفترة الماضية مدى تخفيفها من حدّة الأزمة عن كاهل كل المواطنين.

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