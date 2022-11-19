"حماس" تستنكر قرار أذربيجان افتتاح سفارة لها في "تل أبيب"

العالم - فلسطين

واعتبر نعيم في بيان، أن “هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يقرر فيه الصهاينة اختيار حكومة موسومة بالإرهاب والتطرف والفاشية، وتتوعد بارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وأسراه، وتعلنها حرباً دينية، تستند لأساطير وخرافات كتبهم المحرّفة”.

وقال إن “الصهاينة، وعلى مدار سنوات من عمر التطبيع استغلوا مثل هذه القرارات غطاءً للإمعان في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة بسرقة الأرض، وتهويد المقدسات، وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه”.

وطالب عضو قيادة حركة “حماس” البرلمان والحكومة الأذريين بـ”التراجع عن قرارهم، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال”.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية كشفت، اليوم السبت، عن اعتزام أذربيجان تدشين سفارة لها لدى الكيان الاحتلال الإسرائيلي.