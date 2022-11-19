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شاهد.. والد الطفل الشهيد بالهجوم الارهابي بمدينة ايذه يروي لحظة استشهاد نجله

السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

روى والد الطفل الشهيد كيان بير ملك بعد خروجه من غرفة العمليات لحظات الهجوم الارهابي بمدينة ايذه جنوب غرب ايران وكيف استشهد نجله.

العالم - إيران

وقال والد الطفل كيان بير ملك عند زيارة مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون الاقتصادية محسن رضائي له بالمستشفى: أن قوات الشرطة طلبت منا الابتعاد عن مكان اطلاق النار، وعندما رجعت وجدت ابني ملقى على الارض".

وقال رضائي: قبل 24 ساعة من الهجوم الارهابي قام الارهابيين بتعطيل كاميراة المراقبة وهذا دليل واضح بان الهجوم الارهابي كان مخطط له من قبل".

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه، الامر الذي اسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وجرت يوم الجمعة مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء الحادث الارهابي الذي وقع مساء الاربعاء في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، بمشاركة مختلف شرائح المواطنين.

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شاهد.. والد الطفل الشهيد بالهجوم الارهابي بمدينة ايذه يروي لحظة استشهاد نجله

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