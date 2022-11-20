ماليزيا.. الحزب الحاكم ومهاتير محمد يخسران قوتهما في الانتخابات

العالم - أسيا و الباسفيك

ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت اليوم السبت، فإن من بين الخاسرين الآخرين في الانتخابات رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (97 عاما)، والذي تولى رئاسة الحكومة مرتين، والذي يقود حركة ملاوية منفصلة.

وعانى التحالف الذي قادته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت ماليزيا حتى عام 2018، من اضطرابات في تأرجح واضح أمام دعم التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين.

يخشى كثير من الماليزيين القرويين الذين يشكلون ثلثي الشعب الماليزي البالغ تعداده 33 مليون نسمة من أنهم قد يفقدون حقوقهم في ظل تعددية أوسع.

وكانت كتلة زعيم المعارضة أنور إبراهيم متقاربة مع تحالف محيي الدين.