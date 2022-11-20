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حرب أوكرانيا بين تطورات الميدان والضغط للتفاوض

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للهدنة القصيرة واتهام الكرملين بتغيير موقفه من المفاوضات؟

العالم - مع الحدث

ماذا عن تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من مخاطر اطالة الحرب والتلميح للتعاون الأمريكي الروسي؟

ما تأثير نقص الأسلحة والذخيرة الأمريكية المتطورة للضغط على كييف عسكريا؟

هل جاء بيان "ابك" تكرارا لبيان قمة الـ20 مع التباين في تقييمات الحرب الأوكرانية؟

هذه الاسئلة كانت محور أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث بالشؤون الروسية حسن سويدان، والخبير الشؤون الروسية د. عباس حبيش، وعضو حزب المحافظين البريطاني د. وفيق مصطفی.

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