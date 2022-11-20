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العراق: الاتحاد الكردستاني يلوح بالانشقاق عن الأحزاب الكردية +فيديو

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اتخذ الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في كردستان العراق منحى تصاعديا بعد تلويح الاتحاد بالانشقاق عن الأحزاب الكردية، ما يعيد الحديث عن إدارتين منفصلتين في منطقة كردستان العراق الى الواجهة من جديد.

العالم - مراسلون

الخلافات ما بين الحزبين الرئيسيين الكورديين في العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني مازالت مستمرة، فبعد ان بدأت من ملف ترشيح رئيس الجمهورية وعدم الاتفاق فيما بينهم، ينوه الاتحاد الوطني اليوم بانشقاقه عن الاحزاب الكردية ومعارضا لاقتراحات الديمقراطي.

بعض الجهات المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني اكدت على أن الاحزاب الموجودة في إطار منطقة كردستان العراق، يجب التكاتف فيما بينها وعدم التفرقة وتفتيت وحدة المنطقة والنهوض والتعاون المشترك فيما بينهم.

ملفات متشابكة ما بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لحلها ولكن عدم الوصول الى نتيجة دفع الاتحاد الوطني الى اتخاذ قرار بتشكيل حكومة لصالحه في داخل منطقة كردستان وهذا الأمر يأتي في اخر المطاف.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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