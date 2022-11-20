عبداللهيان: نعتبر القوات الاجنبية المسلحة تهديدا لسلام المنطقة واستقرارها

العالم - ايران

ولدى استقباله نظيره العماني بدر البوسعيدي، أعرب حسين امير عبداللهيان عن شكره وتقديره لمواقف سلطنة عمان البناءة وجهودها الاقليمية والدولية بما فيها الوساطة للتوصل الى الخطوات النهائية للاتفاق النووي وإلغاء الحظر الجائر عن الشعب الايراني، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها نموذج ممتاز للعلاقات بين الجيران بناء على الصداقة والاخوة وحتى الصدق على الصعيد الدبلوماسي، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترى اي قيود لتنمية علاقاتها مع سلطنة عمان في مختلف المجالات.

ولفت امير عبداللهيان الى ان دول المنطقة قادرة على صيانة السلام والامن في المنطقة، قائلا: اننا نعتبر تواجد القوات الاجنبية المسلحة في المنطقة تهديدا لسلام المنطقة واستقرارها، ونعتقد ان القوات الاجنبية المسلحة تحولت اليوم الى تهديد في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان بما في ذلك تهديدا لأمن الطاقة.

وفي جانب آخر من حديثه، قال وزير الخارجية الايراني: خلال الايام والاسابيع الماضية، استغل اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية المشاعر الطيبة والجياشة لدى الشعب الايراني، ومن خلال التدخلات المتكررة، في محاولة للتأثير على الوضع الداخلي في ايران، ووصل بهم الحد الى تنفيذ اعتداءات ارهابية في بعض المدن ادت الى استشهاد عدد من مواطنينا واصابة آخرين.

وضمن تقديمه التعازي الى الشعب الايراني وعوائل هؤلاء الشهداء، استنكر امير عبداللهيان هذه الاحداث بشدة، واعتبرها بأنها تأتي في اطار استمرار الضغوط القصوى من قبل اميركا والدول الاوروبية الثلاثة ضد الشعب الايراني.

وانتقد وزير الخارجية الايراني الاجراء غير البناء لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المصادقة على قرار ضد ايران، وقال: بينما توجه قبل اسبوعين وفد من مسؤولي الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية الى فيينا، وجرى لقاء بناء مع السيد رافائيل غروسي وتم الاتفاق بشأن تعاون اقوى بين ايران والوكالة الدولية، نجد انه استمرار لسياسة النفاق الاميركي هذه الايام، يتم وضع قرار ضد ايران على الطاولة، من خلال الاستغلال السياسي للوكالة.

وصرح امير عبداللهيان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن تمسكها بحقوقها الدولية والتزاماتها الدولية، فإنها ستتخذ الاجراء المماثل والمؤثر في هذا المجال.

وخلال اللقاء تابع الجانبان الاتفاقات المبرمة خلال زيارة الرئيس الايراني الى سلطنة عمان، واكدا على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية واستمرار التعاون المباشر والوثيق بين البلدين.