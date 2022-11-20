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فيديو غرافيك.. عدد اعدامات السعودية يقفز للضعف خلال عام!

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تضاعفت احكام الاعدامات في المملكة العربية السعودية الى ضع احكام الاعدام خلال عام.

العالم - فيديو غرافيك

1 أعدمت السعودية عام 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام في العام الماضي

2 الإعدامات التي كشف عنها تقرير نشرته "فرانس برس" لاقت تنديدا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية

3 مطلع أكتوبر، أصدر النظام السعودي حكماً بإعدام 15 معتقل رأي، ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53، بينهم 8 قاصرين على الأقل

4 وفق التقرير، نفذت السلطات السعودية أغلب أحكام الإعدام بقطع الرؤوس، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب بقطع الرأس

5 في آذار/مارس الماضي، أعدمت السعودية 81 شخصاً في يوم واحد أغلبهم من معتقلي الرأي من مدينتي القطيف والأحساء، ما أثار تنديداً دولياً كبيراً

6 يقبع مئات الكتاب والدعاة والاساتذة الجامعيين والقاصرون، خلف القضبان بسبب تعبيرهم عن رأيهم او قيامهم بتغريدة أو "إعجاب"!

7 يتعرض ناشطو الرأي إلى الإخفاء القسري والعزل والتحرش والتعذيب والتنكيل في سجون السعودية

8 لم يرحم النظام السعودي المهاجرين والمقيمين في المملكة حيث تتم ملاحقتهم على آرائهم

9 كالطبيبة التونسية مهدية المرزوقي التي حُكم عليها بالسجن 15 عاما بسبب قيامها بـ"إعجاب" على تويتر

10والشاب السعودي علي عاطف العليي الذي اختطفه امن الدولة السعودي وعذبه وقتله بأبشع الطرق دون سبب، وغيرهم الكثير

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