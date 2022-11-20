شاهد.. أعلى ترند في العالم العربي

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غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثارته قصة الشاب اليمني المغترب في السعوية علي العليي الذي تعرض لجريمة قتل بشعة ارتكبها جهاز أمن الدولة في العاصمة الرياض بعد اختطافه وتعذيبه.

الجريمة التي كشفتها منظمة إنسان للحقوق والحريات، باتت تعرف على تويتر تحت وسم 'خاشقجي اليمن'، لأنها أعادت الى الأذهان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي الذي تم قتله وتقطيعه بالمنشار الكهربائي في قنصلية بلاده في اسطنبول بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي نفس السياق، محمد بن سلمان منبوذ دوليا وعالميا، على الرغم من محاولة الذباب الالكتروني للتسويق على احتفاء قادة العالم بمحمد بن سلمان في قمة الـ20 الا ان الحقيقة شيء آخر، فقد بدا بن سلمان منبوذ ومنفعلا رغم كل التطبيل الاعلامي الذي رافقه في هذه القمة، ويعد سجل السعودية الحقوقي من أسوأ السجلات عالميا لاسيما في عهد الملك سلمان وولي عهده نظرا لحجم الانتهاكات الفظيعة التي تشهدها المملكة والتي جعلت بن سلمان منبوذا رغم تقلده مناصب عليا كولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في السعودية.

أما في ايران فقد نشرت مواقع اعلامية فيديو لمنفذي الهجوم الارهابي في مدينة ايذة قبل ساعات من هذه العملية الارهابية، و هم يحاولون استهداف كاميرات المراقبة في الشوارع.

وأطلق مسلحون ارهابيون كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، مساء الاربعاء، النار مباشرة على المواطنين ومدافعي الامن في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، الامر الذي أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين. فيما اعلن رئيس عدلية خوزستان عن القاء القبض على ثلاثة من العناصر الاساسيين الضالعين في هذا الاعتداء الارهابي.

وفي شأن آخر فقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ولقي ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حالة من السخرية بين المغردين داخل امريكا وخارجها الذي وصفوه بالرجل الغبي والثري الذي لا يرى الا نفسه وهو بذلك يجسد المشهد السياسي الامريكي على حقيقته ومن دون رتوش.