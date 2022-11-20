أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران ..

القائد ..أعمال الشغب في البلاد ستنتهي لامحالة.

- اطلاعات ..

القائد .. الإستكبار يضع كل إمكانياته لإشاعة أجواء يأس وإحباط بين أبناء الجيل الجديد .

- ابرار..

وزير الخارجية .. سنرد بالمثل وبشكل مؤثر على القرار الأخير لمجلس الحكام .

- جمهوري اسلامي ..

محافل إعلامية أمريكية.. بايدن منح بن سلمان إذنا بالقتل بإعطائه حصانة قضائية .

- جوان ..

منظمة العفو الدولية.. منح أمريكا حصانة قضائية لولي عهد السعودية خيانة للعدالة .

- خراسان ..

باكو تؤكد إرتماءها بأحضان الصهيونية بالموافقة على تبادل السفراء مع الكيان الصهيوني .

- مردم سالاري ..

الكيان الصهيوني يثمن قرار جمهورية أذربيجان رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء .

- قدس ..

الكيان الصهيوني يشن غارة جوية على ميناء بانياس السوري ومصرع خمسة جنود.

- كيهان ..

أنباء عن تحركات عسكرية صهيونية في جزر يمنية بالبحر الأحمر تحتلها الإمارات .

- وطن امروز ..

بريطانيا تقف على عتبة حقبة فقر .. ملايين البريطانيين يعيشون على بطاقات الإعانة الغذائية .

- سياست روز ..

باكستان تنفي وجود أية نية لديها بالإعتراف رسميا بحكومة طالبان بأفغانستان .

- عصر ايرانيان ..

هجوم داعشي على موقع للجيش العراقي قرب مدينة كركوك يؤدي لمصرع أربعة جنود .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الغرب والإستغلال السياسي لمجلس الحكام ) ..

مجلس حكام الوكالة اللدولية للطاقة الذرية اصدر مؤخرا وفي ظل النفوذ الغربي عليه , قرارا مسيسا يطالب ايران بالمزيد من التعاون مع هذه الوكالة معتمدا صيغة عبارات لا تخلو من تهديدات مبطنة . والعجيب في الامر هو ..

(أن هذه الوكالة ومجلس حكامها يفتعلان الذرائع لتصعيد الضغوط على إيران ويصمتان إزاء وجود ترسانة نووية بالكيان الصهيوني )

ان النفوذ الغربي على هذه الوكالة ومجلس حكامها الى حولاهما لمجرد اداة ضغط وتهديد للبلدان التي تنتهج سياسات مستقلة بعيدا عن اية هيمنة امريكية وغربية والا ما معنى صمت مجلس الحكام ازاء امتلاك الكيان الصهيوني لترسانة نووية باعتراف الغرب نفسه , وملاحقة ايران بمزاعم فارغة بشأن برنامجها النووي السلمي.؟

2- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( النفط مقابل الدم ) عن منح امريكا ولي عهد السعودية حصانة قضائية في ملف قتل خاشقجي ..

منحت وزارة العدل الامريكية حصانة قضائية لمحمد بن سلمان في ملف قتل خاشقجي استنادا لمنصبه الرسمي رغم وجود شكاوى مطروحة ضده في المحكمة الفدرالية الامريكية.

( إن هذا الموقف الأمريكي الذي يتناقض مع وعود بايدن الإنتخابية بشأن السعودية وحقوق الإنسان , يرتبط بالنفط في الواقع )

فالذي حدث هوعملية مقايضة بمنح هذه الحصانة لولي عهد السعودية مقابل تعهد الاخيرة بزيادة انتاجها النفطي بشكل غيرمعلن .

بعبارة اخرى ينبغي القول ان رائحة النفط كشفت مدى خواء كل ادعاءات وشعارات امريكا حول حقوق النسان والعدالة وغير ذلك .

3- ايران ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الحزب الجمهوري يستعد لبداية عاصفة بالكونغرس) كتبت صحيفة ايران..

الجمهوريون يستعدون للقيان بعملية تصفية حسابات واسعة مع ادارة بايدن , فبمجرد اعلان النتهائج النهائية لانتخابات الكونغرس النصفية وتأكدهم استعادة الاغلبية بمجلس النواب ..

(نشر الجمهوريون قائمة بأسماء موظفين ومسؤولين بالبيت الأبيض سيتم إستدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم إزاء قضايا مطروحة ضد بايدن)

ومن بين القضايا اتهام الشرطة الفدرالية بالتحيز ضد الجمهوريين بايعاز من ادارة بايدن وكذلك قضايا ترتبط بالنشاطات التجارية لاسرة بايدن , وذلك فيما اشبه باعلان حرب مبكرة على الديمقراطيين وبايدن.

4- اطلاعات..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها ( في العامين المقبلين ) ..

الرئيس الامريكي جوبايدن مقبل على مرحلة بالغة الصعوبة في العامين المقبلين من مهامه الرئاسية بعد استعادة الحزب الجمهوري للاغلبية بمجلس النواب في انتخابات الكونغرس النصفية رغم احتفاظ الديمقراطيين للاغلبية بمجلس الشيوخ.

( إن سياسات ومواقف بايدن وإدارته بشأن القضايا الداخلية والدولية ستواجه تحديات كبيرة من قبل الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب )

فسياساته بشأن القضايا الاقتصادية والهجرة وموضوع حمل السلاح والاجهاض بامريكا ستكون محل نقاش من قبل الحزب الجمهوري , كما ان سياسات البيت الابيض الخارجية خاصة بشأن اوكرانيا وتايوان والصين وروسيا واحياء الاتفاق النووي ستواجه عقبات وتحديات وضغوط جمهورية متزايدة .

5- سياست روز ..

في مقالها ( تبعات إتفاق) كتبت صحيفة سياست روز ..

الرئيس الفرنس امانوئل انتقد اتفاق آكوس بين امريكا وبريطانيا واستراليا واصفا هذا الاتفاق بغير المقبول وكونه يشكل تهديدا للصين . وبالطبع الغت استراليا اتفاقية منجزة مع فرنسا تتضمن شراء غواصات فرنسية العام الماضي في تنصل لصالح شراء غواصات امريكية وبريطانية تعمل بالوقود النووي في اطار اتفاقية آكوس .

( يبدو واضحا ان فرنسا مازالت غاضبة من التنصل الاسترالي لكن ماكرون حذر هذه المرة من ان إتفاقية آكوس قد تستفز الصين )

ان اتفاقية آكوس هذه من شأنها تحويل استراليا في الواقع الى قاعدة عائمة للغواصات النووية الغربية في تصعيد خطير بالمحيط الاطلسي ضد الصين, وهو تصعيد قد يساهم في تأجيج اجواء التوتر بين امريكا وحليفاتها والصين في تهديد للامن والسلام بالعالم.

6-آفتاب يزد ..

كنبت صحيفة افتاب يزد في تقريرها ( بن سلمان يراهن على ترامب)..

يبدو ان اعلان ترامب عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بامريكا قد دفع محافل اعلامية للكشف عن جانب من خفايا الدعم المالي السعودي لترامب وحملته الانتخابية .

( تقول محافل إعلامية أمريكية ان المال السعودي يلعب دورا كبيرا في الدعاية لصالح ترامب في الشارع الأمريكي لضمان فوزه )

وحسب هذه المحافل يوظف ولي عهد السعودية رؤوس اموال ضخمة في شركة يترأسها صهر ترامب جاريد كوشنر تعمل على تعزيز مكانة ترامب, وذلك في رهان سعودي على عودته للبيت الابيض رغم وجود تيارات داخلية في الحزب الجمهوري نفسه تعارض ترامب وتحذر من عودته للسلطة .