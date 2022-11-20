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أ ف ب عن الامين العام للامم المتحدة غوتيريش: مؤتمر المناخ فشل في وضع خطة لخفض الانبعاثات بشكل كبير

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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