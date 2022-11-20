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بالصورة..  جمال خاشقجي سيبقى كابوساً يؤرق محمد بن سلمان

بالصورة..  جمال خاشقجي سيبقى كابوساً يؤرق محمد بن سلمان
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "نحو الحرية" صورة عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي وابنته مؤكدا ان خاشقجي "سيبقى كابوساً يؤرق محمد بن سلمان لو تحصن بالبيت الأبيض نفسه وليس بكرسي الرئاسة فقط!"

العالم - السعودية

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