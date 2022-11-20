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شاهد.. الطفل الشهيد في مدينة ايذه يأسر قلوب نشطاء التواصل

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تفاعلت شبكات التواصل مع الطفل الشهيد كيان نيك بور، حيث سقط ضحية الهجوم الارهابي في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العالم - خاص بالعالم

نشرت مواقع اعلامية فيديو لمنفذي الهجوم الارهابي في مدينة ايذة قبل ساعات من هذه العملية الارهابية، و هم يحاولون استهداف كاميرات المراقبة في الشوارع.

وأطلق مسلحون ارهابيون كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، مساء الاربعاء، النار مباشرة على المواطنين ومدافعي الامن في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، الامر الذي أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

فيما اعلن رئيس عدلية خوزستان عن القاء القبض على ثلاثة من العناصر الاساسيين الضالعين في هذا الاعتداء الارهابي.

وتفاعل رواد شبكات التواصل مع شهداء الهجوم الارهابی بمدينة ايذه حيث كتب خليل نصر الله: "العالم المنافق لن يدين الإرهاب الذي يضرب في إيران، تماما كما لم يفعل عندما ضرب في سوريا والعراق، بل شجعه ووصفه بالثورة التحررية، هو ذاته، ذات المنهاج لذات الدول، هذا الإرهاب الموصوف لن يسلم منه من أثاره. إيران ستعبر وستنتصر، عليهم أن ينتظروا ردها الدفاعي، خصوصا آل سعود".

وغرد حسن فاخوري حول هذا الموضوع كاتبا: "نُهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة لروح الشهيد المظلوم الطفل كيان_نيكبور وشهداء الإرهاب البريطانيّ والأمريكيّ والسعوديّ في إيران".

وجاء في حساب الاحرار حول هذا الموضوع: "سيدفع العدو ثمناً كبيراً وقاسياً مقابل دماء الشهداء الذين إرتقوا جراء العمليات الإرهابية في إيران، حيث طالت يد الإرهاب طفلاً صغيراً بعمر الورد في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان".

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