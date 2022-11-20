دلالات الحضور المهيب للشعب الايراني في توديع جثامين شهداء امن البلاد

العالم - خاص بالعالم

وقال كوثري في حديث لقناة العالم، إن الاستكبار العالمي ومن يدعمه في المنطقة خططوا لاثارة الشغب في ايران من اجل زعزعة امن واستقرار البلاد.

واضاف، أن الشعب الايراني مرة اخرى اثبت انه الداعم الاساس للجمهورية الاسلامية، ولم ولن تؤثر فيه كل مخططات الاعداء.

واوضح البرلماني الايراني، أن مثيري الشغب الذين استهدفوا القوات الامنية تم التعرف عليهم وسيحاكون على ما قاموا به من جرائم بشعة بحق الشعب والقوات الامنية.

هذا وشيع أهالي مدينة إصفهان وسط ايران، جثامين ثلاثة من الشهداء المدافعين عن أمن البلاد.

وكان المركز الاعلامي التابع لقيادة قوى الامن الداخلي بمحافظة إصفهان قد أعلن في بيان له، استشهاد العقيد اسماعيل جراغي أحد الضباط المنسوبين لوحدة القوات الخاصة، متأثرا بجراحه البليغة التي اصيب بها خلال هجوم ارهابي وقع الاربعاء الماضي. كما اعلن المركز عن استشهاد اثنين من منسوبي قوات التعبئة خلال الهجوم الارهابي في المدينة. هذا وتمكنت السلطات من اعتقال المتورطين في الجريمة.