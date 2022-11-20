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الفياض: الحشد الشعبي سيبقى حاميا للعراق وداعما له

الفياض: الحشد الشعبي سيبقى حاميا للعراق وداعما له
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، السبت، أن الحشد الشعبي سيبقى حاميا للدولة وداعما لها في جميع مشاريعها، مشددا على ان الحشد الشعبي سيبقى منحازا للفقراء والطبقات المسحوقة الذين يعتبرون خزان التضحية.

العالم - العراق

وقال فالح الفياض، خلال الكلمة التي القاها في المهرجان التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد جاسم شبر، إن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية ونسعى لأن نكون منسجمين مع الدستور والقانون ولكن مزاولة السياسة شيء والوعي السياسي شيء آخر لذلك يجب ان نتحلى بالوعي والادراك ولا نتحرك ونحن معصوبو الاعين”.

وأضاف: “نحن حماة الدولة ونلتزم بدستورها”، مؤكدا بالقول إن “هيئة الحشد كيان عسكري يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة الذي سنطبق أوامره ونلتزم بما يقوله ولن تكون لنا ممارسة سياسية بمعزل عن هذه الدولة”.

وتابع الفياض: أن “الحشد اسهم بدحر الطائفية وإنصاف الأقليات وحفظ الحدود ودعم الدولة بكل مشاريعها التي تتعلق بالطبقة المحرومة وسيبقى الحشد الشعبي منحازا للفقراء والطبقات المسحوقة وسنجتهد بكل البرامج التي ستخدم هذه الشريحة التي هي خزان المضحين”.

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