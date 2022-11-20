انطلاق أعظم مونديال بالتاريخ في قطر

العالم - رياضة

قبل أيام من المونديال، جددت قطر وعدها بتقديم نسخة استثنائية وتاريخية من البطولة، وقالت إنها ستغير الصورة السلبية التي يحاول البعض ترسيخها عن العرب، وذلك رداً على حملات التشويه العنيفة التي تشنها دول غربية عليها.

ويوم 19 نوفمبر 2022، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن أوروبا تمارس نفاقا بحديثها المستمر عن حقوق العمال في قطر، مشيرا إلى أن الدوحة تكترث لحقوق العمال أكثر من الشركات الأوروبية التي حصدت ملايين الدولارات من مشروعات كأس العالم 2022.

وعشية انطلاق صافرة الحدث العالمي، امتلأت شوارع قطر بالمشجعين القادمين من أنحاء العالم وهم يتأهبون للحظة الانطلاق وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة.

وتحمل قطر لقب "أصغر دولة تستضيف كأس العالم الأغلى في التاريخ".

وكتبت وكالة رويترز للأنباء في تقرير: تنطلق يوم الأحد ، كأس العالم في قطر على شكل حدث شديد الخطورة لهذا البلد الصغير ؛ دولة واجهت وابلًا من الانتقادات ووضعت سمعتها على المحك لاستضافتها بطولة هادئة ، الأولى في الشرق الأوسط والأغلى في التاريخ.

في تعبير عن التضامن العربي ، يحضر ولي عهد السعودية ورئيسي مصر والجزائر حفل الافتتاح في الدوحة الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش - قبل المباراة الأولى بين قطر والإكوادور.

الأمين العام للأمم المتحدة موجود أيضا في الدوحة.

أجل..هذه البطولة هي تتويج لعرض القوة الناعمة لقطر على المسرح العالمي واستعراض البلاد للقوة بعد 3 سنوات ونصف الحصار على السعودية وحلفاء الرياض العرب الثلاثة بما في ذلك مصر ، والذي انتهى في عام 2021.

وسيشكل الحدث أيضا أولى الرحلات الجوية المباشرة من الأراضي المحتلة إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

وتأمل قطر والفيفا أن تصبح البطولة محط اهتمام عشاق كرة القدم بعد مواجهة انتقادات متزايدة بشأن حقوق العمال الأجانب والقيود الاجتماعية. نفى المنظمون دفع رشاوى للحصول على حق الاستضافة. يمنع تناول المشروبات الكحولية في ملاعب قطر.

دقت ساعة المونديال وتحقق الحلم بعد أن كان حتى مجرد التفكير فيه من سابع المستحيلات.. نعم أول مونديال في الشرق الأوسط و في بلد عربي ينطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

رحلة هذا المونديال انطلقت قبل 12 سنة ولكنها كانت الرحلة الأصعب و الأكثر عرضة للتشكيك و العرقلة لكن القطريين صبروا و اشتغلوا كثيرا و كثيرا جدا و كانوا في كل مرة يبهرون و يكتبون اسطرا جديدة في سجل كتاب الإنجاز و الوعد .

كل شيء مختلف في هذا المونديال فقد رصدت قطر إمكانيات غير مسبوقة لإنجاح هذا الحدث الكوني بفضل ما خططت له وما لها من إمكانيات تجاوزت كل التوقعات سواء من خلال تجهيز ثماني ملاعب تحكي وتحاكي التراث و التاريخ و تجاور الاستدامة و تستفيد من كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

خلف الكواليس وفي العلن تعرضت قطر لحملات ممنهجة لاحباطها و تكسيرعظامها من دول غربية بشكل مفضوح و ممجوج لتقويض كل مساعي تحقيق هذا الإنجاز وعدم اكتمال تحول الحلم إلى حقيقة ..و الحقيقة أن هذا المونديال سيكون الأعظم في التاريخ بشهادة رئيس الفيفا و أحد أساطير كرة القدم كريستيانو رونالدو.

اليوم ينطلق المونديال العربي بحفل افتتاح وعد القطريين بأن يكون مبهرا بل وفوق حدود الابهار ثم سيكون الموعد مع مقابلة الافتتاح بين المنتخب القطري و نظيره الإكوادوري بداية من الساعة الخامسة بتوقيت تونس .

سيستمر الحدث إلى غاية يون 18 ديسمبر 2022 وقد توافدت له المنتخبات من كل اصقاع العالم تقودها نخبة النخبة من لاعبي كرة القدم .

و تونس سيكون لها شرف الحضور في هذا المونديال القطري و هم يتطلعون لتحقيق الإنجاز الذي طال انتظاره منذ اول مشاركة في مونديال الأرجنتين سنة 1978 .

هو سيكون مونديال الجماهير من كل أنحاء العالم و الجماهير التونسية ستكون لافتة للنظر بحضورها القوي و حماسها الذي فاجا الجميع .

هو أيضا مونديال الهوية العربية الإسلامية و اختبار لمدى قدرة قبول الآخر للمختلف عنه و خاصة التعايش معه تحت خيمة كرة القدم تجمع و لا تفرق توحد و تدفع نحو التواصل و التنوع.

هو مونديال كل العرب و لو أن بعض العرب كانوا سلبيين و بعضهم كان خارج سرب الدعم و اكتفى بالفرجة و لا ندري ما في عينينه من شعور تجاهه و البعض الآخر وهو كل البعض من السواد الأعظم من الجماهير العربية الشغوفة و التي لا تلجمها سياسات حكامها غير المفهومة بالحد الأدنى و هي المتواطئة بالصوت و الدسائس في الكواليس .

اليوم ينطلق المونديال فيفا قطر 2022 بصوت و أحرف عربية ذهبية .و اليوم تترسخ المقولة أن المونديال هو خيمة شعوب العالم بعيدا عن نفاق بعض الساسة .

وكالات + موزائيك fm