مسؤول أممي يدين اعتداءات المستوطنين في الخليل

العالم - فلسطين

وقال "وينسلاند" في تصريح مقتضب الليلة الماضية "أدين هجمات المتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل".

وأضاف أنّ مثل هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى تفاقم بيئة متوترة بالفعل، داعيا الجميع لـ "تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض".

وفي وقت سابق من أمس السبت، أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح ورضوض واعتُقل آخرين، جراء اعتداءات نفذها مئات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، خلال احتفالهم بأعياد يهودية في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وجاءت اعتداءات المستوطنين المتطرفين دون أي تدخل من قوات الاحتلال التي قامت بحماية الاقتحام، لكن الشبّان تصدوا لهم.