شاهد.. تفاصيل جديدة للغارات التركية على الحدود السورية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في سوريا، إن الطيران الحربي والمسير التركي استهدف بغارات عنيفة وكثيفة على جميع البلدات والقرى الواقعة على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

وأضاف، أن ارياف منطقة الحسكة وحلب كانت عرضة لغارات شنت في منتصف الليل، كان ابرزها في منطقة الحسكة حيث شهدت ريف الماكية والدرباسية، وابو الراسين مما ادى الى استشهاد ثلاث عسكريين سوريين بينهم ضابط برتبة رائد بمنطقة الحرمل.

واوضح مراسلنا، أن الغارات التركية طالت منطقة صوامع ظهر العرب جبل الدرباسية بريف المالكية، مشيرا الى ان الغارات شملت كافة ارياف الحسكة المتأخمة مع الحدود التركية.

هذا وأعلنت تركيا، فجر الأحد، أن مقاتلاتها شنت غارات جوية على معاقل المسلحين الأكراد في شمال سورية والعراق.



ونشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في تويتر صورة لطائرة مقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية على موقع لم تحدده الوزارة.

وأرفقت الصورة بعبارة 'دقت ساعة الحساب' في إشارة إلى انفجار اسطنبول في الـ13 من الشهر الجاري، الذي اتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية بالوقوف وراءه لكنهما نفيا ذلك. وبحسب المرصد السوري المعارض فقد أسفرت الغارات التركية عن سقوط اثني عشر قتيلا على الأقل في شمال سورية.