وزير الرياضة الايراني، ضيفاً خاصاً في افتتاحية كأس العالم

العالم - الرياضة

وفي تصريح خص به قناة العالم عند وصوله الدوحة تمنی أطيب الأمنيات للمنتخب الايراني، مؤکداً ان المنتخب الايراني لم يأت الی قطر، ليخسر متوقعاً الفوز لمنتخب بلاده.

ووصل سجادي إلى قطر لمرافقة المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم وكان في استقباله سفير إيران في الدوحة حميد رضا دهقاني بوده ورئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج وونائبه منصور قنبر زاده.

وسيحضر وزير الرياضة والشباب مراسم افتتاح كأس العالم كضيف خاص.

وسيواجه المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم منتخب انجلترا في مستهل مباراياته غدا الاثنين فی ملعب خليفة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت طهران.