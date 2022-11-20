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بالتفاصيل.. مقتل أبرز قيادات 'داعش' في درعا بينهم منفذ مجزرة 'المزيريب'

بالتفاصيل.. مقتل أبرز قيادات 'داعش' في درعا بينهم منفذ مجزرة 'المزيريب'
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

خلال متابعتها عمليات التمشيط والتفتيش في حي طريق السد بمدينة درعا، عثرت الجهات السورية المختصة على جثث قتلى أبرز متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي، ممن كانوا متحصنين داخل الحي خلال العملية الأمنية التي انتهت بالسيطرة على الحي، وتطهيره من فلول التنظيم التكفيري.

العالم - سوريا

وذكر مصدر أمني لـ سانا أن “من أبرز الإرهابيين الذين تم العثور على جثثهم داخل الحي الإرهابي محمد قاسم صبيحي الملقب بـ (أبو طارق قاسم النيران) المنفذ للعديد من الجرائم والمجازر في محافظة درعا، والتي كان أبرزها مجزرة مخفر شرطة المزيريب بريف درعا الغربي التي راح ضحيتها 9 شهداء من عناصر المخفر”.

ولفت المصدر إلى أن من الإرهابيين القتلى الذين تم التعرف عليهم من يسمى الأمير العام لتنظيم (داعش) في درعا البلد، وهو الإرهابي أبو حمزة الشامي، إضافة إلى الأمير العسكري للتنظيم أبو سالم الديري.

وعثرت الجهات المختصة الجمعة على عبوات ناسفة متعددة الأشكال والأوزان في منزل متزعم تنظيم (داعش) الإرهابي في حي طريق السد مؤيد حرفوش الملقب أبو طعجة، إضافة إلى عبوات مخصصة لتفخيخ الدراجات النارية وألغام متنوعة.

وأعلن مصدر أمني في الـ 15 من الجاري السيطرة على حي طريق السد في الجهة الجنوبية من مدينة درعا، بعد القضاء على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي التي كانت تتحصن فيه.

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