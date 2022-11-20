شاهد.. جرائم النظام الخليفي بحق معتقلي الرأي

العالم - خاص بالعالم

فقد اكدت مصادر بحرينية استمرار عدد من السجناء السياسيين في مبنى رقم في سجن جو المركزي في البحرين، في الاحتجاجات رفضا لسياسات التضييق المستمرة على معتقلي الرأي والرموز العلمائية في السجن.

وأعلن نشطاء بحرينيون أن السجناء السياسيين في مبنى رقم سبعة بسجن جو أكدوا الاستمرار في الاحتجاجات بسبب استمرار التعدي على العلماء والرموز، مطالبين إدارة السجن بالاعتذار عن الإساءة للشيخ عبد الهادي المخوضر أحد مؤسسي تيار الوفاء الإسلامي، والتعهد بعدم تكرار التعديات.

ويواصل الشيخ المخوضر إضرابه عن الطعام منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني الحالي بسبب تعرضه لسوء المعاملة وسياسة العزل والانتقام الممنهج التي تمارسها سلطات السجن ضد المعتقلين.

معتقلو الرأي في سجن جو تعرضوا لأبشع صور التعذيب الوحشي الذي وثقته منظمات حقوق الإنسان و حرموا من أبسط حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية والمبادئ لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن رغم إنكار نظام آل خليفة الحاكم.

الى ذلك اعتقلت السلطات الأمنية عائلة زعيم حركة حق الأستاذ حسن مشيمع بسبب اعتصامهم امام مركز كانو الصحي للمطالبة بتمكينه من حق العلاج و قامت وزارة الداخلية بتعزيز قواتها أمام المركز.

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “بريد”، في تقرير مشترك إن المحاكم البحرينية حكمت على 26 معتقلا بالإعدام بعد محاكمات استندت فقط إلى اعترافات تؤكد منظمات حقوقية أنها انتزعت بالإكراه تحت التعذيب وسوء المعاملة.