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مزحة الانتخابات في البحرين 

مزحة الانتخابات في البحرين 
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

السلطات البحرينية : نسبة الاقتراع في الدور الاول فاقت 70% ؟!! . نسبة المشاركة في الدور الثاني ؟؟؟؟ .

منظمة العفو الدولية : الانتخابات النيابية في البحرين، تنعقد في بيئة يسودها القمع السياسي، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وفرض القيود على المجتمع المدني، وحظر أحزاب المعارضة السياسية، واغلاق الإعلام المستقل.

في ظل غياب تام لأي من المنظمات الدولية أو الإشراف الدولي على الانتخابات وفي ظل مقاطعة المعارضة البحرينية التي تبلغ نسبتها حوالي ثلثي الشعب، فان نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا لا غبار عليها ؟!!! .

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