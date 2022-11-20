حاجي زاده: إنجازاتنا ستظهر في ساعة المواجهة، والصاروخ الفرط صوتي بات من الماضي

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به العميد حاجي زادة خلال زيارة مجموعة من أساتذة الحوزتين العلميتين في قم ومشهد لمعرض قدرات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أميرعلي حاجي زاده أن الكثير من إنجازات إيران الدفاعية سيظهر في يوم الحادث (ساعة المواجهة) إذا لزم الأمر، مثل ضرب العدو على مسافة 1050 كم، وقال إن هذا بالطبع ليس من قبيل الصدفة، وإنما يعود إلى العمل بتعاليم الإسلام والقرآن والإعجاز الإلهي، لافتا إلى أن الصاروخ فرط الصوتي الذي أعلن عنه أخيرا إنجاز تحقق منذ وقت بعيد.

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري: نحن اليوم في مستوى عالمي في مجال الطائرات المسيرة، التي تحدت أنشطة الجيوش الكبيرة والقوية في العالم، والتي كانت قد بدأتها قبل عقود من الزمن.

وأكد العميد حاجي زاده بأننا متقدمون في مجال الصواريخ على المستوى العالمي وقال: إن نبأ الصاروخ الباليستي فرط الصوتي الذي تم الإعلان عنه في حفل إحياء الذكرى السنوية للشهيد حسن طهراني مقدم وقادر على المناورة داخل وخارج الجو يعود إلى فترة بعيدة، ولكن تم الإعلان عنه أخيرا، وقد حدثت في هذا الإنجاز قفزة إجيالية ولن يتمكن العدو من الوصول إلى مواجهة هذا الصاروخ لعشرات السنين.

وأشار قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري إلى مجال الدفاع قائلا: اليوم بحمد الله توسعنا أكثر في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة، بحيث أصبحت جميع أنواع الرادارات في مختلف المجالات، والترددات والارتفاعات والمديات، وكذلك أنظمة الدفاع على ارتفاعات منخفضة، والأنظمة متوسطة المدى حتى بعيد المدى، كلها مصنوعة محليًا.

وأشار العميد حاجي زاده إلى مجال الفضاء وقال: في المجال الفضائي، تمكنا لله الحمد مؤخرًا من إطلاق الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية "قائم 100"، الذي يعمل بالوقود الصلب، وسنعمل بواسطته هذا العام (العام الإيراني ينتهي في 20 آذار/مارس 2023) على وضع أول قمر صناعي في المدار.