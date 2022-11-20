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ائتلاف مدني مغربي ينتقد معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي للمغاربة

ائتلاف مدني مغربي ينتقد معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي للمغاربة
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

انتقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، ما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل، وذلك في مذكرة وجهها الائتلاف إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب.

العالم - المغرب

واعتبر الائتلاف، معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي "مهينة وحاطة بالكرامة ومناقضة لادعاءات هذه بلدان باحترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلىأن القاعدة المعمول بها حاليا في هذه القضية، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة.

واستنكر الائتلاف، تفويت دول محيط "شينغن"، تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة، مما يزيد في رسوم الحصول على الفيزا فبالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبح طالبي التأشيرة يودون رسوم إضافية مقابل الخدمات الشركات .

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية

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ائتلاف مدني مغربي ينتقد معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي للمغاربة